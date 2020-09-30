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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı

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Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı
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GAZİANTEP’te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Rhesus cinsi maymun korumaya alındı.

Karşıyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobil durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 1 Rhesus cinsi maymun ele geçirildi. El konulan maymun, Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü hakkında da işlem başlattı.

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