Araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı böyle çözdü

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Beşiktaş'ta önceki gün saat 22.00 sıralarında uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis timi, sokak üzerinde seyreden 34 FUH 995 plakalı lüks otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekipleri ardından sürücü Ahmet A. (20) ve yanındaki Mehmet S.’nin (20) üst aramasını yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında Mehmet A.’nın “birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit” ve “basit yaralama” suçlarından aranmasının olduğunu tespit etti.

ARAÇTAN SARKAN KABLODAN YOLA ÇIKIP ÇÖZDÜLER

Sorgulama devam ettiği esnada polis ekipleri, şahısların tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda yunus timi, otomobilin sol ön kapısı ile alt tarafında araçla ilgili olmayan bir kablonun sarktığını gördü. Buradan yola çıkan polis, aracın bardaklık kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın şahısların cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

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POLİS YAYLI ZULAYI MIKNATISLI KULAKLIKLA AÇTI

Araçta detaylı inceleme yapan polis, pedalların olduğu bölümdeki ayak koyma yeri parçasının orjinal olmadığını fark etti. Bunun üzerine mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü. O esnada aracın fren pedalının sol kısmında bulunan yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

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ORJİNAL OLMAYAN PARÇA ZULAYI ORTAYA ÇIKARTTI

Beşiktaş yunus timlerinin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 4 parça halinde 24 gram paketlenmiş esrar, 10 bin 940 lira, 100 avro ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aramaların ardından kelepçelenen Ahmet A. ve Mehmet S., gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan 2 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.