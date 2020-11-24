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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Araçta 13 kilo uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda parayla yakalandılar

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Araçta 13 kilo uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda parayla yakalandılar
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VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta ve içindeki 2 kişinin üzerlerinde, 13 kilo 301 gram metamfetamin, 60 bin 850 TL ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta 11 kilo, içindeki A.A. ve M.Ş.A.'nın üzerlerinde ise 2 kilo 301 gram olmak üzere toplam 13 kilo 301 gram metamfetamin ile av tüfeği ile 60 bin 850 TL ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.A. ve M.Ş.A., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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