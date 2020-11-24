Araçta 13 kilo uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda parayla yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta 11 kilo, içindeki A.A. ve M.Ş.A.'nın üzerlerinde ise 2 kilo 301 gram olmak üzere toplam 13 kilo 301 gram metamfetamin ile av tüfeği ile 60 bin 850 TL ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.A. ve M.Ş.A., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.