Araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içkiye yönelik çalışmaları kapsamında, sabah saatlerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve değeri 35 bin TL olan 100 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili araç sahibi hakkında adli işlem yapıldı.