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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, piyasa sürülmek üzere hazırlanan ve değeri 35 bin TL olan 100 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içkiye yönelik çalışmaları kapsamında, sabah saatlerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve değeri 35 bin TL olan 100 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili araç sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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