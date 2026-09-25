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Araçlarına peş peşe ateş açıldı: Evimizde yatmaya korkar hale geldik

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#Adana#Araba Saldırısı#Güvenlik
Araçlarına peş peşe ateş açıldı: Evimizde yatmaya korkar hale geldik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 12:56

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir ailenin park halindeki iki farklı aracına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, aile üyelerinden S.T. can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

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Olay, 21 Eylül’de merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Güzellik uzmanı S.T. isimli kadının ailesine ait park halindeki otomobile, yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Ertesi gün ise S.T.’nin ailesine ait başka bir hafif ticari araca, bir kişi tarafından ateş edildi. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Araçlarına peş peşe ateş açıldı: Evimizde yatmaya korkar hale geldik

'EVİMİZDE YATMAYA VE İŞE GİTMEYE KORKAR HALE GELDİK'

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan S.T., "Gece saatlerinde silah seslerini duyduktan sonra hemen sokağa indik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ailemizin kimseyle husumeti yok, kimin saldırdığını bilmiyoruz. Araçlarımıza 2 gün üst üste defalarca ateş açtılar. İki saldırı da hemen hemen aynı saatlerde oldu. Çok korkuyoruz. Evimizin önünde ateş açıyorlar. Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik. Yetkililerden saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Araçlarına peş peşe ateş açıldı: Evimizde yatmaya korkar hale geldik

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.C. ve S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Araba Saldırısı#Güvenlik

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