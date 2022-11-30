Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı

Haberin Devamı

Karaköy'de önceki gün yoldan geçen araçların önünü kesen bir kişi, tüm uyarılara rağmen çekilmedi.

Bir taksinin kaputunun üzerine uzanan kişi, taksinin manevra yapıp hareket etmesiyle yere düştü.

Ezilme tehlikesi geçiren kişi, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam etti.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.