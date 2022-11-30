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Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı

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#İstanbul#Beyoğlu#Taksim
Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:55

İstanbul Beyoğlu'nda araçların yolunu kesen bir kişi, kaputunun üzerine yattığı taksinin hareket etmesiyle düştü. Ezilme tehlikesi yaşayan kişi, şans eseri kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Karaköy'de önceki gün yoldan geçen araçların önünü kesen bir kişi, tüm uyarılara rağmen çekilmedi.

Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı
Bir taksinin kaputunun üzerine uzanan kişi, taksinin manevra yapıp hareket etmesiyle yere düştü.

Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı
Ezilme tehlikesi geçiren kişi, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam etti.

Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı
O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı, neden yaptığını kimse anlamadı

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Taksim

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