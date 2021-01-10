Araçların hurdaya döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Kaza, Çay-Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., yönetimindeki 27 ATC 29 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 15 DR 247 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç ise üst geçitten aşağı düşmekten çarptığı bariyerler sayesinde kurtuldu. Kazada araçlar hurdaya dönerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana gelirken daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçların yoldan kaldırılması ile yoldaki trafik normale döndü.



Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.