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Araçları çöken duvarın altında kalmıştı... araç sahiplerinden enkazın kaldırılmamasına tepki

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#Yozgat#Araba#Duvar
Araçları çöken duvarın altında kalmıştı... araç sahiplerinden enkazın kaldırılmamasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 16:45

Yozgat'ta apartmanın bahçesinde park halindeyken çöken istinat duvarının altında kalan 11 aracın sahipleri, aradan bir hafta geçmesine karşın enkazın kaldırılmamasına tepki gösterdi.

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Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta bulunan istinat duvarı, 25 Mart'ta Revza Apartmanı'nın bahçesine çöktü. Bahçedeki 11 otomobil çöken duvarın altında kaldı. Ancak aradan geçen sürede enkazın kaldırılması için çalışma yapılmadı. Araçların sahipleri, bir hafta geçmesine rağmen enkazın kaldırılmamasına tepki gösterdi.

Araç sahiplerinden Güngör Yılmaz, mağduriyetlerinin bir haftadır giderilmediğini ifade ederek, "Ev ve araç sahipleri olarak mağduruz, her gün bu enkazı gördükçe moralimiz bozuluyor. Çocuklarımız etkileniyor. Yaşanan olayın açıklığa kavuşması ve araçların çıkarılması, mağduriyetleri giderecek adımların atılması lazım" dedi.

Mehmet Volkan Demirel de eşinin köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "2 otomobilimiz enkaz altında kaldı. Bu enkaz bu şekilde kaldıkça yandaki binanın da kayma riski var" diye konuştu. 

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#Yozgat#Araba#Duvar

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