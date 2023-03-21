Araçları çaya uçmuş... Kayıp çift ölü bulundu

Haberin Devamı

Çalışma başlatan polis, çiftin bulunduğu 52 PD 760 plakalı otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemede, otomobilin Tunceli’nin Pülümür ilçesinden geçtiği ancak kent merkezindeki kameralarda görülmediği tespit edildi. Pülümür civarında çalışma başlatan ekipler, aracın parçalarını Pülümür Çayı’nın kenarında buldu. Burada çalışmalarını genişleten ekipler, aracın çaya düştüğünü belirledi. Öykü Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, Tunceli-Nazımiye yol ayrımı mevkisinde de eşi Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini buldu.



