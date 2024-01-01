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Araçlara zarar veren şahsı kırdığı sileceklerle dövdüler

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#Antalya#Antalya Haberleri#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 13:50

Antalya’da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Kendilerine de saldıran şüpheliyi kırdığı sileceklerle döverek etkisiz hale getiren 2 kişi şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

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Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü.

Araçlara zarar veren şahsı kırdığı sileceklerle dövdüler

Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şahsın otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.

Araçlara zarar veren şahsı kırdığı sileceklerle dövdüler

Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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Araçlara zarar veren şahsı kırdığı sileceklerle dövdüler

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#Antalya#Antalya Haberleri#Darp

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