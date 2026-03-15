Araçlara takılan multimedya cihazlarla ilgili yeni karar

#Trafik Düzenlemeleri#Multimedya Cihazları#Görüntü Cihazları
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 15:46

Araçlara sonradan eklenen multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yaptırımların durdurulduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

GEREKLİ YÖNETMELİĞE KADAR YAPTIRIMLAR DURDURULDU

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir.

