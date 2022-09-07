AraÃ§lara Ã§arptÄ±, otomobilini durdurmak isteyenlerin Ã¼zerine sÃ¼rdÃ¼

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Nevin Sokak'ta 4 EylÃ¼l Pazar gecesi bir otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ park halindeki araÃ§lara Ã§arpÄ±p hasar verdi. AracÄ±ndan inmeden yoluna devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, mahalle sakinleri durdurmak istedi. AracÄ±nÄ± kendisini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yoluna devam etti.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n park halindeki araÃ§lara Ã§arpÄ±p, insanlarÄ±n Ã¼zerine aracÄ±nÄ± sÃ¼rerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. AraÃ§larÄ±nda hasar oluÅŸan insanlar, araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne tepki gÃ¶sterdi.

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"YA SARHOÅžTU YA DA EHLÄ°YETSÄ°Z"

AracÄ± hasar gÃ¶ren BarÄ±ÅŸ KoroÄŸlu, "SarhoÅŸ muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Ã–nce benim aracÄ±ma, hiÃ§ durmadan baÅŸka bir araca daha Ã§arptÄ±ktan sonra yoluna devam ediyor. Ä°nsanlar durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, onlarÄ±n da Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve kaÃ§mÄ±ÅŸ. AracÄ±mda 6 bin TL'lik hasar var. DiÄŸer araÃ§ta da hasar var. Bu sokakta bir Ã§ocuk da olabilirdi. Ä°nsanlarÄ±n Ã¼zerine aracÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Allah'tan bÃ¼yÃ¼k bir olay olmamÄ±ÅŸ, insanlar kaÃ§mÄ±ÅŸ. PlakasÄ±na ulaÅŸtÄ±k, bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.Â

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