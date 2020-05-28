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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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Araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletinden fırlayan sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şaban Tural (38) yönetimindeki 16 ADH 569 plakalı motosiklet, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Söylemez (40) idaresindeki 16 NTS 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü fırlayarak kaldırıma kafasına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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