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Aracıyla takla attı, yaralanan 2 kişiyi bırakıp kaçtı

#Trafik Kazası#Kaza#İstanbul
Aracıyla takla attı, yaralanan 2 kişiyi bırakıp kaçtı

Şişli'de refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçtı. 

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Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Aracıyla takla attı, yaralanan 2 kişiyi bırakıp kaçtı

Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi. 

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#Trafik Kazası#Kaza#İstanbul

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