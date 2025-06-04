×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aracıyla takla attı, sorduğu soru şoke etti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Alkol Kazası#Trafik Kazası Soruşturması
Aracıyla takla attı, sorduğu soru şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 16:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobili takla atan sürücü, aracından çıkarıldıktan sonra olayın şokuyla "Bu arabaya ben mi çarptım" diye sordu. 

Haberin Devamı

 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil takla attı. Araçtan çıkartılan sürücü olayın şokuyla "Bu arabaya ben mi çarptım" diye sordu.

ARAÇ ÜST ÜSTE TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre, Doğan K. idaresindeki 34 JK 6203 plakalı otomobil, Ereğli merkezden Kemer istikametine seyir halindeyken park halindeki 67 TK 822 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı.

Aracıyla takla attı, sorduğu soru şoke etti

"BU ARABAYA BEN Mİ ÇARPTIM?"

Çevredeki vatandaşlar ters dönen otomobilden Doğan K.'yi çıkardı ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak ambulansa bindirilen sürücü, bir süre sonra araçtan inerek kaza yaptığı otomobile yöneldi ve çevresine "Bu arabaya ben mi çarptım?" diye sordu. Yapılan alkol testinde Doğan K.'nin 112 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Alkol Kazası#Trafik Kazası Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!