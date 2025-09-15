Aracıyla nehre uçtu, kurtarılmayı böyle bekledi

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 01:39

ERZURUM'da virajlı yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düştü. Kazanın ardından aracın üzerine çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki fen işleri şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Yunus Köseoğlu (34) yönetimindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ardından Karasu Nehri’ne uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Köseoğlu, aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Yunus Köseoğlu, basın mensuplarının “Niye ağlıyorsunuz?” sorusuna “Babamla kim uğraşacak” cevabını verdi. Köseoğlu, bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sürücü, tedbir amacıyla ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

