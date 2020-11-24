Aracıyla dereye yuvarlanmıştı! Acı haber

Kaza, dün sabah saatlerinde, ilçenin İlit köyünde meydana geldi. İlhan Gürbüz yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Gelevera Deresi'ne düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları otomobilde sürücü Gürbüz'ün olmadığını tespit edince derede arama- kurtarma çalışması başlattı. Kayıp sürücünün bulunması için bugün sabah saatlerinden itibaren Jandarma Su Altı Arama Timi, AFAD, AKUT ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı.

CESEDİ 500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Çalışmalar sonucu Gürbüz'ün cesedine, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta, köprüye takılmış odun parçalarının olduğu yerde ulaşıldı. İlhan Gürbüz'ün cansız bedeni, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.