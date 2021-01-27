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Gündem
İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Aracıyla baraj suyuna kapıldığını söyleyerek yardım istedi! Haber alınamıyor

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Aracıyla baraj suyuna kapıldığını söyleyerek yardım istedi! Haber alınamıyor
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Çanakkale'de sabah 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken baraj suyuna kapıldığını bildirerek, yardım istedi. Bölgeye sevke edilen AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri, suyun yükseldiği bölgede arama çalışması başlattı. 

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, aracıyla Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken, yol ile aynı seviyede olan Ayvacık Barajı  sularına kapıldığını bildirdi. Kapanan telefonu geri arayan 112 Acil ekipleri, kadına ulaşamayınca bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti. Ekipler, yolun bir kısmının yükselen su altında kaldığını görünce arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile iş makinesi istendi.

Jandarma ekipleri ise, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor.    

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Arslantaş da bölgeye gelerek, bilgi aldı.

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