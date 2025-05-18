Aracınıza taktırırken bir kez daha düşünün! Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında 'standart dışı ışık (far) kullanan' 26 bin 822 sürücüye/araca işlem yapıldığını belirtti. Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64'üncü maddesine göre; aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması, orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi, gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanması yasaktır. Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır. Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca 8-15 Mayıs tarihleri arasındaki trafik denetimi verilere yer veren Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı