Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay, D-400 kara yolu üzerindeki Toptancılar Sitesi’ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Namaz vaktinin yaklaştığını gören Oktay, aracını park edip Yunus Uğur Camii’ne girdi. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Parasının bulunmasını isteyen Mehmet Oktay, “Lastikleri değiştirdikten sonra bankadan para çektim. Sonra saate baktığımda namaz vaktinin geldiğini gördüm. Her zaman namazımı kıldığım camiye girdim. Dışarıya çıktığımda aracımın, camları kırık ve torpidoya koyduğum 21 bin lira paramın da olmadığını gördüm. Çok üzgünüm” diye konuştu.