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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Aracının takla attığı kazada yaralanmayan sürücü: Kemerim takılıydı

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Aracının takla attığı kazada yaralanmayan sürücü: Kemerim takılıydı

ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Hasan Ali Beyoğlu, kazadan yara almadan kurtuldu. Emniyet kemerinin takılı olduğunu belirten Beyoğlu, "Üzerim bile kirlenmedi" dedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hasan Ali Beyoğlu'nun kullandığı 07 GUA 21 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, otomobil taklalar atıp, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevre güvenliğini sağlarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü Beyoğlu, araçtan kendisi çıktı.

Kaza anında emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyen Hasan Ali Beyoğlu, "Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettim. Bir anda araç takla attı. Kaza sırasında kemerim takılı olduğu için üzerim bile kirlenmedi" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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