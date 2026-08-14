Aracının plakasını gizleyen sürücüye dikkat çeken ceza

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobilinin plakasını kapatıp trafiğe çıkan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı. Otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri, trafikte ilerleyen F.B. yönetimindeki otomobilin plakasının okunmayacak şekilde kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.
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