Aracının motorunda 28,5 kilo eroin bulunan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine götürülmek üzere, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarını alınca harekete geçti. Bunun üzerine merkez Akdeniz ilçesindeki otele yerleştiği tespit edilen T.Ö. isimli şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmanın ardından otele baskın yapan ekipler, T.Ö.’nün kullandığı hafif ticari araçta, narkotik köpeği ’Börü’ ile arama yaptı. Aracın motor bölümüne gizlenen ve narkotik köpeklerinin tepki vermemesi için üzerine koku sürülen, 67 paket halindeki 28,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü T.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.