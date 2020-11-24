MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü
GeriGündem Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da, cipin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü ise patileri ezilen kediyi veterinere götürdü.

Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü
Olay, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki cipin motor bölümünde kedi olduğunu anlayan sürücü, aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Belirtilen adrese gelen polis, çevre güvenliği alırken, itfaiyeciler de kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Teker ile aksın arasına girdiği belirlenen yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Patilerinin ezildiği belirlenen kedi, karton kutuya konulduktan sonra cip sürücüsü tarafından veterinere götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle