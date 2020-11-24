Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü

Olay, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki cipin motor bölümünde kedi olduğunu anlayan sürücü, aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Belirtilen adrese gelen polis, çevre güvenliği alırken, itfaiyeciler de kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Teker ile aksın arasına girdiği belirlenen yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Patilerinin ezildiği belirlenen kedi, karton kutuya konulduktan sonra cip sürücüsü tarafından veterinere götürüldü.