Aracını tamire götüren vatandaşa şok! Peşlerine düştü, sokak arasında yakalayıp dövdü

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Olay, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 423. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sahibi tarafından mahalledeki oto tamircisine bırakılan araç, sabah saatlerinde 2 şüpheli tarafından çalındı. Tamircide aracının yapılmasını bekleyen otomobil sahibi şüphelileri fark etti.

ŞÜPHELİLERİ ARA SOKAKTA YAKALADI

Arızalı otomobili yokuş aşağı çalıştırmayı başaran şüpheliler ara sokaklardan kaçmaya başladı. Şüpheliler 423. Sokak'tan geçtiği sırada arızalı aracın azizliğine uğradı. Otomobil sahibi de çalınan aracının peşine düşerek otomobilini ara sokaklarda aramaya başladı. Şüpheliler aracı çalıştırmaya uğraştıkları sırada, 423. sokağa gelen araç sahibi şüphelileri darbetti. Sesleri duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin darbedilmesi ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

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"ARAÇ BOZUK HALDEYKEN YAKIT ALIP GELDİLER"

Aynı sokakta iş yeri olan Sedat Kanbulaç, "Dün saat 09.00 - 09.39 sıralarında beyaz bir araç geldi. Yola park etti. Park edenlere 'Ne oldu?' diye sordum. Bana 'Aracımız çalındı' dediler. 'Olay nasıl oldu?' dedim. 'Biz tamirciye bıraktık, oradan çalındı' dediler. Araç bozuk haldeyken yakıt alıp geldiler. Araç yine çalışmadı. Bana tamirci sordular. Tamirci geldi, araç yine çalışmadı. Yokuş aşağıya doğru aracı itip çalıştırdılar" diye konuştu.