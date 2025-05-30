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Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | 'Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum'

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#Tekirdağ#Boşanma#Kutlama
Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 17:56

Tekirdağ'da kumar oynadığı gerekçesiyle eşinden boşanan E.D. (30), maske takıp süslediği otomobilinin çevresinde müzik eşliğinde göbek atarak kutlama yaptı. Toplumsal baskı yaşamaktan korktuğu için ismini ve yüzünü kapattığını söyleyen E.D, "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan. Çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

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Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği kocasına kumar oynadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Yaklaşık 10 ay süren davanın ardından boşanan E.D., kutlama yaptı.

Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum

Süslediği otomobilinin ön plakasına, 'boşandım' arka plakasına 'mutluyum' yazan E.D., aracıyla tur attı ardından müzik eşliğinde göbek attı.

Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum

'HERKESE IŞIK OLMALIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Toplumsal baskı yaşamaktan korktuğu için ismini ve yüzünü kapattığını söyleyen E.D, "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan. Çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

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Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum

'KUMAR SİTELERİ BİR YUVAYI YIKTI'

Sanal kumar yüzünden eşinden boşandığını belirten E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Tabii ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama yetmiyor. Bugün benim yuvam yıkıldı kumar yüzünden. Maddi zarara uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu.

Aracını süsledi, göbek atarak kutlama yaptı | Toplumsal baskıdan korktuğum için yüzümü kapatıyorum

 

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#Tekirdağ#Boşanma#Kutlama

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