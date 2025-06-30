Aracını polisin üzerine sürüp kaçan sürücüden ilginç savunma!

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Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 16 NJ 195 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobilini polislerin üzerine sürdü.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi. Kameraya yansıyan takibin ardından otomobil, Çekirge Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü S.E., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. 1.17 promil alkollü olduğu tespit edilen S.E, ‘Heyecanlandım’ diyerek kendisini savundu.

Polis merkezindeki sorgusundan sonra serbest bırakılan S.E.’nin ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilirken, 40 bin TL idari para cezası yazıldı.