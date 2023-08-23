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Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Otomobil
Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 16:57

İstanbul'da Büyükçekmece'de sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Yangın, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park eden sürücü, yaklaşık 15 dakika sonra aracından dumanların yükseldiğini fark etti.

Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

Otomobil sahibi ve çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek aracı söndürmeye çalıştı.

Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

Yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı.

Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

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İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.

Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

Aracını park etti, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Otomobil

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