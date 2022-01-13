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Aracını köpeklerin üzerine sürmüştü... Hem suçlu, hem yalancı

#Abdullah Hilal Mansoori#Köpek#Cip
Aracını köpeklerin üzerine sürmüştü... Hem suçlu, hem yalancı

İstanbul Başakşehir’de cipiyle yol kenarında oynayan köpeklerden birini ezerek öldüren Katarlı üniversite öğrencisi Abdullah Hilal Mansoori (29) “Köpeği görmedim, önüme atladı” diyerek kendisini savundu.

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Bir grup sokak köpeği Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 16.30 sıralarında oynuyordu. Bu sırada yoldan geçen cip sürücüsü, aniden direksiyonu çevirerek köpeklerin üzerine sürdü. Cipin altında kalan bir köpek acı içinde kıvranmaya başladı ve daha sonra can verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından infial oluşurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Aracını köpeklerin üzerine sürmüştü... Hem suçlu, hem yalancı

CEZASI 2 BİN TL

Kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede cipi Katarlı öğrenci Abdullah Hilal Mansoori’nin kullandığı belirlendi. Mansoori, oturduğu Başakşehir’deki siteye düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet’teki ifadesinde ise direksiyonu oynayan köpeklerin üzerine kırdığı görüntülere rağmen “Ben görmedim, köpek önüme atladı. Çarptığımı farkedince korkup kaçtım” dediği ortaya çıktı. Çıkarıldığı adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasaklı adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 2 bin lira idari para cezası kesilen Mansoori’nin serbest kalmasına sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

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#Abdullah Hilal Mansoori#Köpek#Cip

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