Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

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Olay, önceki gün merkeze bağlı Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçmaya başladı.

Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir apartmana saklanan B.S.A., polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı.

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B.S.A., 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.