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Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

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#Asker Kaçağı#Polis#Bolu
Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 12:45

Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce otomobili ile sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü B.S.A. (23), yakalandı. Kaçış anları kameraya yansırken, B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün merkeze bağlı Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçmaya başladı.

Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir apartmana saklanan B.S.A., polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı.

Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

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B.S.A., 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı

Aracını bıraktı, yaya olarak kaçtı... Asker kaçağı genç böyle yakalandı


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#Asker Kaçağı#Polis#Bolu

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