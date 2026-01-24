×
Aracından inip görüntülemek istedi: Saldırıya uğradı!

Muş’ta bir arkadaş grubu, cep telefonuyla görüntülemek istedikleri kurdun saldırısına uğradı. Grup, araçlarına binerek kurtulurken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Derecik köyü kırsalında meydana geldi. Otomobilleriyle köye doğru giden Fuat Bozkurt ve arkadaşları, arazideki kurtları fark etti. Araçtan inen Fuat Bozkurt, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek istedi.

Elinde fenerle kurdu görüntülemeye çalışan Fuat Bozkurt, başka bir kurdun yaklaştığını görünce arkadaşıyla birlikte panikleyerek otomobile doğru koşmaya başladı.

Üzerlerine doğru gelen kurt nedeniyle büyük panik yaşayan Bozkurt ve arkadaşları, son anda araca binerek kurtuldu. Otomobilde ilerleyen arkadaşlar, yolda kendilerine saldıran kurdu görüntüledi. Bozkurt ve arkadaşları, yaşadıkları korku dolu anları, cep telefonuyla görüntüledi.

