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DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

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Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı
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Maltepe’de iş yerinden evine gelen müteahhit, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki müteahhit Aytekin Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada, sokağa gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Meral’i hastaneye kaldırdı. Müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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