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Aracında "usulsüz çakar" kullanan sosyal medya fenomeni 'Yakışıklı güvenlik' cezadan kurtulamadı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezası#Yakışıklı Güvenlik#Muhammet Sürmeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:46

Esenyurt'ta aracına yetkisiz çakar taktığı gerekçesiyle yakalanan sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli (32)'ye 142 bin 255 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine bir ay süreyle el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.

Aracında usulsüz çakar kullanan sosyal medya fenomeni Yakışıklı güvenlik cezadan kurtulamadı

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

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Aracında usulsüz çakar kullanan sosyal medya fenomeni Yakışıklı güvenlik cezadan kurtulamadı

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

Aracında usulsüz çakar kullanan sosyal medya fenomeni Yakışıklı güvenlik cezadan kurtulamadı

Aracında usulsüz çakar kullanan sosyal medya fenomeni Yakışıklı güvenlik cezadan kurtulamadı

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#Trafik Cezası#Yakışıklı Güvenlik#Muhammet Sürmeli

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