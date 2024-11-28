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Aracında Narin'in DNA'sı tespit edilmişti! Salim Güran'ın kullandığı aracın görüntüleri dava dosyasında

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Salim Güran
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:45

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor. Söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğu tespit edilmiş bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verilmişti.

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca saat 18.59'da iki açıdan kaydedilen görüntüleri bulunuyor.

Aracında Narinin DNAsı tespit edilmişti Salim Güranın kullandığı aracın görüntüleri dava dosyasında

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ARACIN ŞOFÖR KOLTUĞUNDA NARİN'E AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

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#Narin Güran#Narin Cinayeti#Salim Güran

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