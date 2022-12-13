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Aracında kan izlerine rastlanan muhtar ölü bulundu: 2 gözaltı

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#Artvin#Şavşat#Muhtar
Aracında kan izlerine rastlanan muhtar ölü bulundu: 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 11:33

Artvin'de yol kenarında bulunan ve kan izlerine rastlanılan hasarlı kamyonetin kayıp sürücüsü Tepeköy muhtarı Murat Altun’un (44) cansız bedenine ulaşıldı. Altun, aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarındaki tepenin eteğinde dün öğle saatlerinde 08 AAD 801 plakalı ve hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.

Kamyonette yapılan aramada Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede yapılan incelemede Altun'dan ize rastlamayan ekipler, arama çalışma başlattı. Aramalar sonucu gece araca 2 kilometre uzaklıkta köye bağlı Gobat mevkisinde Murat Altun’un cansız bedenine ulaşıldı. Altun'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada muhtar Murat Altun’un en son birlikte olduğu tespit edilen, komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu. 

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Aracında kan izlerine rastlanan muhtar ölü bulundu: 2 gözaltı

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#Artvin#Şavşat#Muhtar

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