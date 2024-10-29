×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Bursa#Süspansiyon
Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 09:51

Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, yeni aldığı milyonluk aracına hava süspansiyonu taktırmak istedi. Fiyatı duyunca şok geçiren vatandaş, çareyi aracının bagajına parke taşı yüklemekle buldu.

Haberin Devamı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Kerem Cihan Uyar (28), yeni aldığı yüksek model ve milyonluk aracına hava süspansiyonu taktırarak aracının daha alçak görünmesini sağlamak istedi. Sanayiye giderek ustayla görüşen genç, fiyatı duyunca şok geçirdi. Kendi imkanlarıyla aracını asfalta yaklaştırmak isteyen genç, çareyi bagajına parke taşı doldurmakla buldu.

Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi

Bagajına parke taşı doldurarak aracının basık görünmesini sağlayan Kerem Cihan Uyar, "Arabamı basık hale getirip güzel gözükmesini istedim. Sanayide ustaya sordum, o da 40 bin lira gibi bir rakam söyleyince şok oldum.

Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi

Haberin Devamı

Ben bu arabaya taş koysam aynı görüntüyü verecek dedim. Sanayi dönüşü "nasıl basabilirim" diye düşündüm. Eve gelince belediyenin kırık şekilde attığı parke taşlarını aracıma yükledim ve aynı görüntüyü aldım. Böyle bir sisteme bu kadar para harcamaya gerek duymadım” şeklinde konuştu.

Kerem Cihan Uyar, ilginç yöntemiyle yüksek maliyetli modifiye alternatif bir çözüm bulduğunu gösterdi.

Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi

Aracına yaptırmak istediği sistemi pahalı buldu, bagajına parke taşı yükledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Bursa#Süspansiyon

BAKMADAN GEÇME!