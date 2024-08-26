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Aracına pitbull giren şoför neye uğradığını şaşırdı

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#Pitbull#Köpek#Adıyaman
Aracına pitbull giren şoför neye uğradığını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 12:58

Adıyaman’da, kapısı açık bırakılan araca binen Pit Bull korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı.

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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde aracını kısa süreliğine park ederek araçtan inen ve daha sonra aracına dönen Abuzer Ç., araç içerisinde Pit Bull cinsi bir başı boş köpek olduğunu fark etti.

Aracına pitbull giren şoför neye uğradığını şaşırdı

Saldırgan tavırlar sergileyen ve araçtan da inmeyen köpek için durum Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapısı açık bırakılmasıyla araca binen köpeği bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı.

Aracına pitbull giren şoför neye uğradığını şaşırdı

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Ekip aracına bindirilen köpek Veteriner Müdürlüğüne götürüldü. Araç sahibi Abuzer Ç., ise köpeğin götürülmesi sonrası aracıyla yoluna devam etti.

Aracına pitbull giren şoför neye uğradığını şaşırdı

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#Pitbull#Köpek#Adıyaman

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