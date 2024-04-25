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Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

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#İstanbul#Esenler#Cinayet
Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 11:57

Esenler'de, Ruhat Karasu otomobiline çarpıp kaçan motosikletli Azat Aktaş’ı çalıştığı restorana kadar takip etti. Buradaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Aktaş, işyerinden aldığı tornavida ile Karasu'yu göğsünden yaraladı. Yaralı Karasu, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Aktaş ise polis tarafından yakalandı.

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Olay, dün saat 21.10 sıralarında Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, döner restoranında motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobile çarparak kaçtı.

Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

Bu durum üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu (33), Aktaş'ı çalıştığı restorana kadar takip etti. Restorana gelen Karasu ile Aktaş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

Aktaş, çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile Karasu'yu göğsünün ortasından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

Tüm müdahalelere rağmen Karasu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan motokurye Aktaş, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra Güngören'de yakalandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karasu'nun ailesi uzun süre sinir krizi geçirdi.

Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

Alınan cenaze Bağcılar'da kılınacak cenaze namazının ardından Batman'a defnedilecek. Öte yandan motokurye Aktaş'ın daha önce kasten yaralama, taksirle yaralama, motosiklet hırsızlığı ve oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

Aracına çarptığı genci tornavida ile öldürmüştü: Motokurye suç makinesi çıktı

 

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#İstanbul#Esenler#Cinayet

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