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'Aracına binen kız çocuğunu taciz etti' iddiası! Taksiciye meydan dayağı: Sığındığı iş yerinde gözaltına alındı

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#Taciz#İstismar#Düzce
Aracına binen kız çocuğunu taciz etti iddiası Taksiciye meydan dayağı: Sığındığı iş yerinde gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 16:37

Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı.

Aracına binen kız çocuğunu taciz etti iddiası Taksiciye meydan dayağı: Sığındığı iş yerinde gözaltına alındı

İŞ YERİNE SIĞINDI

Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı. 

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Aracına binen kız çocuğunu taciz etti iddiası Taksiciye meydan dayağı: Sığındığı iş yerinde gözaltına alındı
 

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#Taciz#İstismar#Düzce

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