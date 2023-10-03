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Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı! Silahlı maganda tutuklandı

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#Antalya#Taksi#Taksici
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 17:27

Antalya'da, taksi şoförü Ahmet Er (40) ile tartışan Haydar Ergin, belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi sürüp, kabzasıyla sürücünün başına vurdu. Er'in silahı almak için hamle yapmasıyla ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Olay yerinden 1 sokak ileride yakalanan şüpheli, tutuklandı.

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Olay, 1 Ekim gecesi, Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda meydana geldi. Güllük Caddesi'nden Haydar Ergin adlı yolcuyu alan taksi şoförü Ahmet Er, gitmek istediği yeri sordu.

Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

Bir süre mahalle aralarında giden taksici Er, kavşağa geldiğinde Ergin'e nerede ineceğini sordu. Ergin'in işaret ettiği yönde aracı sürmeye devam eden Er, bir sorunu olup olmadığını sorunca, belinden tabanca çıkaran Haydar Ergin, mermiyi namluya sürdü.

Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Er, kendisinden ne istediğini sordu. Haydar Ergin ise bağırarak Er'in başına tabancanın kabzasıyla vurdu.

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Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

Aracıyla manevra yapan Er, Ergin'in elindeki silahı almak için üzerine atladı. Boğuşma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Bir süre sonra araçtan inen Haydar Ergin, kaçtı.

Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

Ahmet Er'in durumu ihbarıyla gelen motosikletli polisler, Haydar Ergin'i 1 sokak ileride yakaladı. Gözaltına alınan Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

Şüpheli Ergin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sürücü Ahmet Er ile Haydar Ergin'in araç içindeki boğuşması ve tabancayla tehdit etme anları da araç içi kamerasıyla kaydedildi. 

Aracına bindiği taksiciye kâbusu yaşattı Silahlı maganda tutuklandı

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#Antalya#Taksi#Taksici

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