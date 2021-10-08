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Aracına aldığı kadına dehşeti yaşattı! Ekipler çalışma başlattı

#Antalya#Cinsel Saldırı#Otomobil
Aracına aldığı kadına dehşeti yaşattı Ekipler çalışma başlattı

Antalya'da P.K. (29) adlı kadın, sabaha karşı "Evine bırakayım" diye aracına davet eden sürücünün cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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Sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye gezen ekip otosunu durduran P.K. cinsal saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyledi.

P.K, polise verdiği ifadesinde "Saat 03.00 sıralarında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerken 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı, esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Ben binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanıma gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi.

Bunun üzerine araca bindim. Bir süre sohbet ederek ilerledikten sonra Kepez bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim. İlişkiye girmek istediğini söyledi, ben de istemediğimi belirttim. Bunun üzerine tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Ben de yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı" diye konuştu. P.K., içinde 1000 lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasının da araçta kaldığını söyledi.

P.K., Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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#Antalya#Cinsel Saldırı#Otomobil