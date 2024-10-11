Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım

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Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 GC 4579 plakalı hafif ticari aracın şoförü ile 34 HR 5247 plakalı TIR’ın şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

"AÇ CAMI VURMAYACAĞIM"

Tartışma sırasında şoförler bir birine küfür etti. Hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıkıp "aç camı, vurmayacağım" diyerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra yatışan kavgada taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari sürücüsünün aracının üstüne çıkıp TIR’ın camına tekme atıp saldırdığı, o esnada küfür ettiği görülüyor.