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Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kavga#Trafik
Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:58

Zeytinburnu’nda hafif ticari aracın şoförü ile TIR sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

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Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 GC 4579 plakalı hafif ticari aracın şoförü ile 34 HR 5247 plakalı TIR’ın şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. 

Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım

"AÇ CAMI VURMAYACAĞIM"

Tartışma sırasında şoförler bir birine küfür etti. Hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıkıp "aç camı, vurmayacağım" diyerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra yatışan kavgada taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım

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Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari sürücüsünün aracının üstüne çıkıp TIR’ın camına tekme atıp saldırdığı, o esnada küfür ettiği görülüyor. 

Aracın üzerine çıktı, TIR şoförüne saldırmak için böyle seslendi: Camı aç vurmayacağım

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#İstanbul#Kavga#Trafik

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