MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı
GeriGündem Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN (İHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı
Abone Olgoogle-news

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 46 plaka sayılı otomobilin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 20 paket halinde toplam 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle