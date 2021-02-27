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DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Aracın tabanından 7 bin 600 paket tütün çıktı

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Aracın tabanından 7 bin 600 paket tütün çıktı
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KOCAELİ’nin Derince ilçesinde polisin durdurduğu panelvan minibüste yapılan aramada aracın tabanına gizlenen 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı panelvan minibüsü TEM Otoyolu Derince mevkiinde durdurdu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen panelvan aracın tabanı söküldüğünde elektronik sigara tütünleri görüldü. 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

 

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