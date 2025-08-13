Aracın kaputuna yatıp yumrukladı! Ataşehir'de kıskançlık krizi

Güncelleme Tarihi:
Olay, Ataşehir Dudullu Caddesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, araçta bulunan iki kişi vakit geçirmek için buluştu. Aracın içindeki kadının nişanlısı olduğu öğrenilen erkek şahıs, ikiliyi gizlice takip etti. Takip sonunda taraflar arasında tartışma çıktı.
1 KİLOMETRE KAPUTUN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Dudullu Caddesi'nin girişinde aracın önünü kesen erkek şahıs, kaputun üzerine yatarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın kaputunda giden şahıs, "arabadan in" diye bağırarak aracı yumruklamaya devam etti.
Bu sırada bir vatandaşın, "kızı öldürecek" diyerek panik yaşaması ve kadın şahsın nişanlısına "ne olur yapma" deyip ağlayarak sarılması dikkat çekti.