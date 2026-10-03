Aracın hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirip bayıldı

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Edinilen bilgiye göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Dişli Kavşağı’nda rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti icra etti. Durdurulan bir araçta yapılan plaka sorgulamasında, aracın yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.

Aracın muhafaza altına alınacağını ve yakalaması olduğunu öğrenen araç içerisindeki kadın yolcu, yaşadığı şok üzerine aniden fenalaşarak bayıldı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından fenalaşan vatandaş, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hacizli araç ise çağrılan oto kurtarıcı vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.