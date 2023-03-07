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Aracın bagajında taşıyordu... Fark etmeden çakmağı yakınca dehşeti yaşadı

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#Afyonkarahisar#Piknik Tüpü#Gaz Sızıntısı
Aracın bagajında taşıyordu... Fark etmeden çakmağı yakınca dehşeti yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 12:28

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aracındaki piknik tüpünden sızan gazı fark etmeyerek sigara yakmak için çakmağı yakan adam, otomobilde yaşanan gaz parlaması sonucu yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki türbeyi ziyarete giden Ahmet Yeşilyurt (61) isimli adam, türbe ziyaretinin ardından evine gitmek üzere 42 ACY 228 plakalı otomobile bindi.

Aracın bagajında taşıyordu... Fark etmeden çakmağı yakınca dehşeti yaşadı

SİGARA YAKMAK İÇİN ÇAKMAĞI ÇAKINCA OLANLAR OLDU

Araçtaki piknik tüpünden yaşanan gaz sızıntısını fark etmeyen Yeşilyurt, bu sırada sigara yakmak için çakmağını yakınca otomobil içerisinde gaz parlaması yaşandı.

Aracın bagajında taşıyordu... Fark etmeden çakmağı yakınca dehşeti yaşadı

Yaşanan olayın ardından Yeşilyurt'un imdadına önce çevredekiler yetişirken, ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Parlama ile birlikte yaşanan patlama sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aracın bagajında taşıyordu... Fark etmeden çakmağı yakınca dehşeti yaşadı

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#Afyonkarahisar#Piknik Tüpü#Gaz Sızıntısı

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