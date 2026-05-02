Aracın altına topunu almak için giren çocuk, son anda kurtarıldı

Aracın altına topunu almak için giren çocuk, son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 17:38

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki bir aracın altına giren küçük çocuk, sürücüsünün fark etmeden aracı hareket ettirmesiyle çevrede bulunan bir vatandaşın dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan küçük yaştaki çocuk, kaçan topunu almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti.

O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti. Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından konuşan Bahtiyar Ete, "Orada kim olsa aynısını yapardı. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine yaparım" dedi.

