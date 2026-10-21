Aracı hem polisin üzerine sürdü hem tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin liralık ceza

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.’yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı.Yapılan kontrollerde O.Ş.’nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.’ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

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Ekiplerin O.Ş.’yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere ‘bende dava açarım’ diyerek, tehditkar sözlerde bulundu.

O.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.