×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aracı hem polisin üzerine sürdü hem tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin liralık ceza

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Alkollü Sürüş#Polis Kovalamacası
Aracı hem polisin üzerine sürdü hem tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin liralık ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 08:28

Kayseri'de polisin ihtarına uymayıp kaçan ve yakalandığında aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederek ekipleri tehdit eden alkollü sürücü gözaltına alındı. Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, aracı otoparka çekildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

Aracı hem polisin üzerine sürdü hem tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin liralık ceza

Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.’yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı.Yapılan kontrollerde O.Ş.’nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.’ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

Aracı hem polisin üzerine sürdü hem tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin liralık ceza

Haberin Devamı

Ekiplerin O.Ş.’yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere ‘bende dava açarım’ diyerek, tehditkar sözlerde bulundu.

O.Ş. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Alkollü Sürüş#Polis Kovalamacası

BAKMADAN GEÇME!