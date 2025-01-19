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Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada! Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

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#İstanbul#Kağıthane#Çekici
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 10:14

Kağıthane'de aracını yasak olan yere park ederek bankaya giden sürücü, trafik çekicisinin aracını götürdüğünü görünce metrelerce peşinden koştu. Yolda bir araca binerek çekiciyi yakalamayı başaran sürücü, aracını kurtarırken o anlar hem araç kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracını yasak yere park eden Volkan ismindeki sürücü, bankaya giderek işlemlerini yapmaya başladı.

Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

O sırada gelen trafik çekicisinin otomobilini çektiğini gören sürücü işlemini bırakarak bankadan çıktı. Çekilen aracını kurtarmak için metrelerce koşan ve bağıran sürücü, yorulunca yolda park halinde olan hafif ticari aracın şoföründen yardım istedi.

Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

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Bir süre sonra çekiciyi durduran adam, aracını indirtti. Maratonu andıran o koşu ise hem araç hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

'KOŞTUM, BAĞIRDIM ARACI İNDİRDİLER'

Olayla ilgili konuşan Volkan isimli sürücüsü, “Para çekmeye gittim. 1 dakika sürmedi. Allahtan orada bekleyen ilaç aracı vardı. Geldim hemen koştum arkasından aracı bıraktı.

Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

Bayağı koştum, bağırdım da duyunca da durdular. Ben koşarak gittim, ilaççı kardeş sağ olsun. Çekiciye indir dedim aracı indirdi" dedi. 

Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

 

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#İstanbul#Kağıthane#Çekici

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