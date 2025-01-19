Aracı çekilen adamın mücadelesi kamerada! Peşinden koştu; yolda bir otomobile binip kurtardı

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Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracını yasak yere park eden Volkan ismindeki sürücü, bankaya giderek işlemlerini yapmaya başladı.

O sırada gelen trafik çekicisinin otomobilini çektiğini gören sürücü işlemini bırakarak bankadan çıktı. Çekilen aracını kurtarmak için metrelerce koşan ve bağıran sürücü, yorulunca yolda park halinde olan hafif ticari aracın şoföründen yardım istedi.

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Bir süre sonra çekiciyi durduran adam, aracını indirtti. Maratonu andıran o koşu ise hem araç hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

'KOŞTUM, BAĞIRDIM ARACI İNDİRDİLER'

Olayla ilgili konuşan Volkan isimli sürücüsü, “Para çekmeye gittim. 1 dakika sürmedi. Allahtan orada bekleyen ilaç aracı vardı. Geldim hemen koştum arkasından aracı bıraktı.

Bayağı koştum, bağırdım da duyunca da durdular. Ben koşarak gittim, ilaççı kardeş sağ olsun. Çekiciye indir dedim aracı indirdi" dedi.